Парламент Ирана проголосовал за паузу в сотрудничестве с МАГАТЭ

Иранский парламент проголосовал за законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Были одобрены общие положения и детали проекта, рассказал агентству ISNA член президиума парламента Ирана Алиреза Салими. Об этом сообщает РИА Новости .

Власти выпустили постановление. Согласно ему, работники МАГАТЭ не смогут приезжать в Иран и проводить инспекции. Такие ограничения вводятся в случае, если они не смогут обеспечить безопасность ядерных объектов и мирную деятельность в ядерной сфере.

Окончательное решение примет Высший совет национальной безопасности Ирана.

Президент США Дональд Трамп утром 22 июня обратился к нации. Он сказал, что ВВС страны атаковали 3 ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Они якобы были полностью уничтожены.