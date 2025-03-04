Парламент Грузии в I чтении принял закон об иноагентах

Парламент Грузии одобрил в I чтении новый закон об иноагентах. Он аналогичен действующему американскому, сообщает ТАСС .

Стали известны соответствующие итоги голосования. 84 человека проголосовали за новый закон, против никто не высказался.

В конце декабря прошлого года в Грузии пообещали внести поправки в закон об иноагентах, который вызвал волну протестов в стране. Для этого была сформирована специальная рабочая группа.

В начале февраля правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявила, что новый закон будет точной копией американского — FARA. По заявлениям представителей партии, он будет более эффективен, чем тот, который был принят раньше.

FARA (Foreign Agents Registration Act) был принят в США в 1938 году. Он предусматривает, что лица, осуществляющие деятельность в интересах другого государства, должны ее зарегистрировать и получить разрешение на эту деятельность.