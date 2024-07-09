Парижская прокуратура начала расследование против Марин Ле Пен

Парижская прокуратура начала расследование в отношении лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политика подозревают в незаконном финансировании президентской кампании 2022 года, передает РБК .

Как сообщает французская телесеть BFMTV, ведомство инициировало расследование после доклада национальной комиссии Франции по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP).

Данное ведомство во время выборов следит за кандидатами, которые обязаны не превышать лимит, установленный законом. При соблюдении условий государство возмещает часть расходов, а в случае нарушения прокуратура может начать расследование.

При этом вопросы касательно президентской кампании появились не только к Ле Пен, однако в настоящее время расследование открыто только против нее.

Ранее во Франции прошли выборы в парламент. Победу на них одержала коалиция левой партии «Новый народный фронт», получив 182 места в Нацсобрании страны. Партия Марин Ле Пен заняла 3 место и займет 143 места в нижней палате парламента.