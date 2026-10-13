сегодня в 15:39

Париж не уведомил посольство РФ о задержании танкера в Индийском океане

Официальный Париж не направлял посольству России никаких уведомлений по поводу перехвата танкера DF Peak. До этого президент европейской страны Эммануэль Макрон заявил о проведении операции в акватории Индийского океана, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское дипведомство в государстве.

В ходе него Военно-морские силы Франции перехватили и задержали указанный корабль. Он шел под флагом Бенина.

В российском посольстве подтвердили, что никакой официальной информации о произошедшем инциденте от местных властей не поступало.

Практика силовых задержаний гражданских судов под флагами третьих государств французской стороной ранее подвергалась резкой критике со стороны министерства иностранных дел России. В частности, директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников квалифицировал подобные действия Парижа как пиратство и морской разбой.

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