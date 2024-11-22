«Папа, почему ты нас наказал?»: Захарова высмеяла риторику Зеленского об ударе РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского об «Орешнике». Он отметил, что Киев и ранее бил западным вооружением по территории РФ, однако российская ракета такого плана прилетела в ответ только сейчас. Захарова сравнила заявление главы государства с жалобой ребенка: «Папа, почему ты нас наказал?», сообщает «Царьград» .

Ранее Россия впервые применила современную баллистическую ракету «Орешник» по цели в Днепропетровске, где находится завод «Южмаш». Это событие также ознаменовало испытания ракеты, что послужило четким сигналом как для стран Европы, так и для Соединенных Штатов.

Западная реакция на это была сдержанной. Страны все еще «переваривают» полученную информацию. В то же время Киев продемонстрировал свою привычную активность. С комментарием выступил Зеленский.

«Заявление Зеленского прекрасно, как и все предыдущие. Но один пассаж получился по-настоящему выдающимся: „И Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не в первый раз применяем это оружие“», — отметила Захарова, комментируя его высказывания.

По ее словам, Зеленский сказал что-то вроде: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьем?!», а далее сделала простой вывод: — Зеленский «не только просроченный, он еще и пронюханный».