Панама сокращает сотрудничество с Китаем

Панама откажется от китайского проекта после предупреждения США

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой госдепартамента США Марко Рубио заявил, что правительство латиноамериканской страны откажется от китайской инициативы «Один пояс - один путь», сообщает РИА Новости.

"Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе "Один пояс — один путь". Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока", - заявил Мулино.

Китайский проект объединил 149 стран мира. В него вошли строительство торговой инфраструктуры и телекоммуникационных сетей.

Ранее в США предъявили претензии к Панаме из-за Панамского канала, который якобы попал под внешнее управление Китая.