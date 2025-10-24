Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что 23 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал «Указ об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Г. А. Катющенко», который будет немедленно оспорен в силу его административно-правовой несостоятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

«Данный „указ“ демонстрирует, помимо откровенной конфронтации с Центральной избирательной комиссией, вызывающее пренебрежение господином Балицким федеральным законодательством, поскольку он не может не знать, что освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии, назначенного по представлению ЦИК России, находится вне компетенции губернатора. Это прерогатива ЦИК», — подчеркнула глава комиссии.

Она уточнила, что если бы претензии местных властей к Галине Катющенко имели какие-нибудь основания, то нужно было направить в ЦИК просьбу рассмотреть правомерность освобождения ее от обязанностей. Для этого нужны веские аргументы, которых у губернатора нет. А претензии по декларации носят только характер технических ошибок, это не повод для проверки.

«Вызывает, мягко говоря, недоумение сам факт грубого вмешательства — за спиной ЦИК — в деятельность избирательной комиссии области, не входящей в систему региональной исполнительной власти», — подчеркнула Памфилова.

По ее словам, Балицкий не уведомил ЦИК об этом указе, который по сути направлен на дезорганизацию деятельности областной избирательной комиссии.

Памфилова также напомнила, что недавно пришлось заставить Балицкого выплатить многомесячные долги по заработной плате сотрудникам избиркомов в регионе, а еще предотвратить с помощью Генпрокуратуры РФ попытку выселения Облизбиркома в Запорожье буквально на улицу.

Как отметила председатель ЦИК, из-за сложившейся ситуации комиссия направляет в Генпрокуратуру РФ обращение, в котором просит опротестовать акт самоуправства.

