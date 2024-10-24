Палестина ответила, хочет ли в БРИКС

сегодня в 13:06

Махмуд Аббас надеется на членство Государства Палестина в БРИКС

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас во время выступления на казанском саммите БРИКС выразил надежду на скорое вступление Рамаллы в состав членов объединения, сообщает «Коммерсантъ» . В ходе мероприятия политик хотел провести личные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Аббас прилетел в Казань 22 октября. По словам палестинского лидера, он прибыл на саммит БРИКС по приглашению Владимира Путина.

Помимо контактов с российским лидером, у Аббаса планировались двусторонние встречи с главами стран, прибывших на саммит в столицу Татарстана.

Переговоры Путина и Аббаса запланированы на 24 октября. В ходе консультаций политики продолжат ранее начатый диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также обсудят кризис на Ближнем Востоке.

На заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» Путин заявил, что мир на Ближнем Востоке может наступить при создании независимой Палестины и исполнения резолюций ООН.