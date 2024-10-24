Палестина ответила, хочет ли в БРИКС
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Президент Государства Палестина Махмуд Аббас во время выступления на казанском саммите БРИКС выразил надежду на скорое вступление Рамаллы в состав членов объединения, сообщает «Коммерсантъ». В ходе мероприятия политик хотел провести личные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Аббас прилетел в Казань 22 октября. По словам палестинского лидера, он прибыл на саммит БРИКС по приглашению Владимира Путина.
Помимо контактов с российским лидером, у Аббаса планировались двусторонние встречи с главами стран, прибывших на саммит в столицу Татарстана.
Переговоры Путина и Аббаса запланированы на 24 октября. В ходе консультаций политики продолжат ранее начатый диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также обсудят кризис на Ближнем Востоке.
На заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» Путин заявил, что мир на Ближнем Востоке может наступить при создании независимой Палестины и исполнения резолюций ООН.