Путин назвал способ урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Российский президент Владимир Путин заявил на казанском саммите БРИКС, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать исключительно при исправлении «исторической несправедливости» и формировании независимой Палестины, а также исполнения резолюций ООН, сообщает ТАСС .

На заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» Путин сказал, что насилие в ближневосточном регионе не закончится до тех пор, пока не будут исполнены резолюции Организации Объединенных Наций (ООН). Также урегулировать кризис не получится без создания независимого Государства Палестина, считает президент.

«Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанной международно-правовой базе, что впрямую предусматривает создание независимого Палестинского государства», — сказал Владимир Путин.

По словам главы России, палестинский народ подвергся «исторической несправедливости», но ее исправление может дать гарантию мира на Ближнем Востоке. «Порочный круг насилия» не удастся разорвать до момента решения этого вопроса, уверен Путин.

