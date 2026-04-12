PA: Британия не будет участвовать в блокаде США Ормузского пролива
Великобритания не будет участвовать в блокаде США Ормузского пролива, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство PA.
«Ормузский пролив не должен облагаться пошлинами. Мы в срочном порядке работаем с Францией и другими партнерами над созданием широкой коалиции для защиты свободы судоходства», — заявил пресс-секретарь Даунинг-стрит.
США и Иран объявили перемирие 8 апреля. Оно будет длиться две недели. Третий раунд переговоров прошел вечером 11 апреля.
Соединенные Штаты собираются блокировать все корабли, входящие и выходящие через Ормузский пролив. Начать останавливать суда собираются «скоро», рассказал президент США Дональд Трамп.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.