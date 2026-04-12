США планируют блокировать корабли в Ормузском проливе

сегодня в 16:25

Трамп анонсировал блокаду всех кораблей в Ормузском проливе

Соединенные Штаты собираются блокировать все корабли, входящие и выходящие через Ормузский пролив. Начать останавливать суда собираются «скоро», рассказал президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости .

По его словам, к блокаде присоединятся иные государства, однако не уточнил их список.

Трамп отметил, что переговоры с представителями Ирана в пакистанском Исламабаде были «хорошими». Странам удалось достигнуть договоренностей по большому количеству пунктов, кроме ядерного.

По информации Reuters, представители Соединенных Штатов и Ирана обсуждали вопросы Ормузского пролива, репараций. Также говорили про ядерную тематику, конфликты и санкций.

США и Иран объявили перемирие 8 апреля. Оно будет длиться две недели. Третий раунд переговоров прошел вечером 11 апреля.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.