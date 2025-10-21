Ожидаемую на этой неделе встречу Лаврова и Рубио отложили
Встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая должна была состояться на текущей неделе, пока отложили, сообщает РИА Новости.
Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на представителя американского Белого дома.
На сегодняшний день еще непонятно, почему встреча не пройдет на этой неделе. Но один из источников телеканала рассказал, что у Рубио и Лаврова разные ожидания по возможному завершению конфликта на Украине.
При этом Рубио может еще раз созвониться с Лавровым на неделе. Они могут обсудить возможную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии.
Ранее Лавров поговорил по телефону с Рубио. Они провели конструктивную беседу и обсудили реализацию пониманий, достигнутых в ходе последних президентских переговоров между Россией и Штатами.
