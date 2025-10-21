Ожидаемую на этой неделе встречу Лаврова и Рубио отложили

Встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая должна была состояться на текущей неделе, пока отложили, сообщает РИА Новости .

Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на представителя американского Белого дома.

На сегодняшний день еще непонятно, почему встреча не пройдет на этой неделе. Но один из источников телеканала рассказал, что у Рубио и Лаврова разные ожидания по возможному завершению конфликта на Украине.

При этом Рубио может еще раз созвониться с Лавровым на неделе. Они могут обсудить возможную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии.

Ранее Лавров поговорил по телефону с Рубио. Они провели конструктивную беседу и обсудили реализацию пониманий, достигнутых в ходе последних президентских переговоров между Россией и Штатами.

