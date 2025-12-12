Отвод сил с двух сторон: Киев согласен создать буферную зону в Донбассе

Украинские власти согласились с инициативой создания демилитаризованной буферной зоны в Донбассе, но уверены, что для нее нужен отвод сил по текущей линии фронта с двух сторон, сообщает ТАСС .

Как пишет газета Le Monde со ссылкой на свои источники, этот пункт есть в новом варианте мирного плана, который разработан Украиной при поддержке Великобритании, Франции и Германии, его недавно передали США.

По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, по нему демилитаризованная зона в Донбассе будет по обе стороны линии фронта. Для этого следует определиться с логической и юридической точки зрения, нужно ли выводить все виды вооружений или только тяжелые. При этом часть территорий, о которых говорится в документе, останется под контролем РФ.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Москва в 2022 году предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и завершить конфликт, но после отвода военных Украина передумала.

Также недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что предложенный США проект мирного урегулирования на Украине не нравится только одному человеку — Владимиру Зеленскому.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.