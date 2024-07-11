«Ответ будет жесткий»: Матвиенко о размещении гиперзвукового оружия в Германии

Матвиенко заявила, что у Германии нет права на размещение гиперзвукового оружия

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявила, что, согласно подписанным в послевоенное время документам, у Германии нет права размещать на своей территории гиперзвуковое оружие.

«Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана. По тем соглашениям, которые были подписаны», — заявила Матвиенко в ответ на вопрос Зарубина, что она думает о планах США разместить свои ракеты в Германии.

По словам Матвиенко, если это все-таки произойдет, Россия ответит жестко и незамедлительно. При этом ответ Москвы будет адекватным.

Ранее стало известно, что четыре страны НАТО договорились совместно производить крылатые ракеты дальнего действия. Речь идет о Франции, Германии, Италии и Польше.