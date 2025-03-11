За 30 дней перемирия с Россией Украина накопит оружие и данные разведки и сорвет договоренности, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Они снова открывают поток вооружений и разведданных. Украина все это копит в течение месяца. А потом виновата в продолжении войны Россия? Короче, воюем дальше и ждем, что теперь нам ужесточит Вашингтон», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Было принято решение о 30-дневном прекращении огня и возобновлении военной помощи Вашингтона Киеву.

Итоги встречи будут переданы российской стороне для принятия решения.