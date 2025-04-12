Отец погибшего подростка обвиняет власти США в бездействии после убийства сына

14-летний Амир Рабия, имевший гражданство США, был застрелен израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщает RT .

По свидетельствам очевидцев, солдаты выпустили 46 пуль в группу подростков, 11 из которых попали в мальчика.

Инцидент произошел, когда Амир с двумя друзьями бросали камни в сторону дороги. Военные открыли огонь на поражение, в результате чего подросток погиб. Тело передали семье в пластиковом мешке для мусора без одежды.

Отец погибшего заявил, что американские власти не предприняли никаких действий после убийства их гражданина.

Этот случай вызвал вопросы о двойных стандартах в отношении прав человека, когда аналогичные действия других стран получают резонанс в западных СМИ, а подобные инциденты с участием израильских военных замалчиваются.

Ранее ВВС Израиля нанесли авиаудар по Сирии, есть жертвы.