сегодня в 10:57

Отчет правительства РФ в Госдуме пройдет в конце марта

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они договорились провести запланированный отчет в конце марта, сообщает пресс-служба правительства России.

В том числе Мишустин и Володин обсудили реализацию национальных проектов, вопросы социально-экономического развития, взаимодействие правительства РФ и Госдумы, процесс подготовки ежегодного отчета.

Стороны обсудили формат, в котором пройдет мероприятие. Запланированы и встречи с представителями думских фракций.

Ранее Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста. В 2025 году в РФ воплощают в жизнь нацпроекты, необходимые для достижения долгосрочных стратегических целей, которые президент страны Владимир Путин поставил на ближайшие шесть лет.