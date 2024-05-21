Освобождение Волчанска отсечет логистические маршруты ВСУ – эксперт

«Этот населенный пункт в Харьковской области является немаленьким. Благодаря его освобождению появится возможность отсечь логистические маршруты, осложнить способ доставки боеприпасов. В дальнейшем с территории можно будет успешно применять артиллерию», – сказал Насонов.

Он добавил, что переброска войск ВСУ в это наиболее слабое направление имеет достаточно большое влияние. Из-за этого в рядах украинских войск нарушается принцип построения обороны.

«Значительная часть группировок, которая туда перешла, не обеспечена поддерживающими инженерными подразделениями, не обеспечена артиллерией, а также нужным соотношением бронетехники. В этих подразделениях наиболее слабая боеспособность личного состава. Хороших подчиненных и подразделения никто не отдаст, поэтому туда любым образом спихивают тех, кто в данный момент наиболее слаб», – отметил эксперт.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее отметил, что ВС РФ контролируют около 40% территории Волчанска, а северная часть города уже целиком освобождена.