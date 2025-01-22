Остров в составе Тайваня остался без Интернета
Власти Тайваня сообщили об обрыве подводных интернет-кабелей
Власти Тайваня сообщили об обрыве подводных интернет-кабелей к островам Мацзу на фоне продвижения флота Китая к границам государства, сообщает «КоммерсантЪ».
Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, на архипелаге нет связи.
Одновременно сообщается о приближении к границам острова 14 самолетов и пяти кораблей армии Китая.
Ранее в Балтийском море были оборваны подводные коммуникации. Финские власти не смогли доказать причастность к одному из инцидентов экипаж танкера Eagle S.