Остин и Умеров обсудили военную поддержку Украины

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Глава Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный звонок с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по вопросу военной помощи США. сообщает РИА Новости .

Стороны обсудили положение ВСУ на фронтах и «помощь США в сфере безопасности Украине», говорится в заявлении американского военного ведомства.

Глава Пентагона затронул проблематику организации Контактной группы по вопросам обороны Украины в начале следующего года.

Ранее сообщалось об очередном пакете военной помощи США Украине на полмиллиарда долларов.