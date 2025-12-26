Осталось 10%: Зеленский о согласовании мирного плана по Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна встреча с американским лидером Дональдом Трампом для согласования оставшихся 10% в проекте мирного договора, сообщает украинское издание «Политика Страны» .

По словам главы киевского режима, в частности осталось обсудить вопросы гарантий безопасности, территорий. Также Зеленский хочет обговорить с Трампом детали восстановления Украины.

Глава киевского режима отметил, что остальные 90% в проекте мирного договора уже согласованы на уровне делегаций. Зеленский добавил, что добиться согласования сразу всех 100% тяжело, потому нужны несколько встреч.

При этом президент Украины допустил, что Москве может не понравиться мирный план. Он добавил, что при этом Киев и Вашингтон все равно могут подписать несколько двусторонних документов.

Ранее Зеленский назвал 20 пунктов мирного плана, которые обсуждаются на переговорах с США. Самый сложный пункт — № 14. В нем говорится о территориях.

