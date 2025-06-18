Основателя группы «Ташир» обвиняют в призывах к захвату власти

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Суд в Ереване арестовал миллиардера Самвела Карапетяна на два месяца

В Ереване суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста для основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, сообщает РИА Новости .

Бизнесмена, не признающего вину, обвиняют в призывах к захвату власти, что его защита называет незаконным преследованием за критику правительства.

У здания суда собрались десятки сторонников Карапетяна, включая представителей духовенства, выражая поддержку предпринимателю.

Конфликт обострился после заявлений миллиардера о намерении «по-своему вмешаться» в кампанию против Армянской апостольской церкви, которую он связывает с действиями премьер-министра Никола Пашиняна.

Параллельно Пашинян обвинил руководство «Электрических сетей Армении» (входят в «Ташир») в организации протестов, пригрозив ответственностью. Этот арест стал новым витком противостояния между армянскими властями и одним из самых влиятельных бизнесменов страны, чьи активы включают ключевые инфраструктурные объекты.