Основателя группы «Ташир» обвиняют в призывах к захвату власти
В Ереване суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста для основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, сообщает РИА Новости.
Бизнесмена, не признающего вину, обвиняют в призывах к захвату власти, что его защита называет незаконным преследованием за критику правительства.
У здания суда собрались десятки сторонников Карапетяна, включая представителей духовенства, выражая поддержку предпринимателю.
Конфликт обострился после заявлений миллиардера о намерении «по-своему вмешаться» в кампанию против Армянской апостольской церкви, которую он связывает с действиями премьер-министра Никола Пашиняна.
Параллельно Пашинян обвинил руководство «Электрических сетей Армении» (входят в «Ташир») в организации протестов, пригрозив ответственностью. Этот арест стал новым витком противостояния между армянскими властями и одним из самых влиятельных бизнесменов страны, чьи активы включают ключевые инфраструктурные объекты.