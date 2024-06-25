Основатель Wikileaks летит в Австралию

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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Британии и летит в Австралию, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Освобождение может быть часть сделки Ассанджа с прокуратурой.

Ранее сообщалось о разрешении оспорить в британских судах решение о его экстрадиции в США.

Еще в 2010 году против Ассанжа в США начали расследование по подозрению в нарушении закона о шпионаже. Ему грозило 175 лет лишения свободы.