Основатель Telegram продолжает борьбу с французскими обвинениями

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в понедельник покинул здание суда в Париже после третьего допроса по существу, который длился почти 10 часов, сообщает РИА Новости.

.В сопровождении адвокатов он вышел из здания трибунала, отказавшись комментировать ситуацию журналистам.

Дурова допрашивали два следственных судьи в рамках уголовного дела, возбужденного после его задержания в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Французские власти подозревают его в соучастии в незаконных онлайн-транзакциях, включая торговлю оружием и наркотиками. Максимальное наказание по этим статьям — до 10 лет тюрьмы.

В июле следователи ослабили меры пресечения: теперь Дуров может выезжать из Франции на две недели — преимущественно в ОАЭ, где живут его родственники и расположены офисы Telegram. Однако он обязан заранее уведомлять судью о поездках. Ранее ему отказывали в посещении США и Норвегии для деловых встреч.

Адвокаты Дурова подали ходатайство об отмене уголовного преследования в Парижский апелляционный суд. Параллельно они инициировали процедуру проверки конституционности обвинений (QPC) и обратились в Суд ЕС с запросом о досудебном решении.

После задержания Дурова Telegram ужесточил модерацию: заблокировал ключевые слова, связанные с нелегальным контентом, и стал чаще передавать властям IP-адреса нарушителей. Как отмечает Le Monde, это свидетельствует о возросшем давлении на платформу.