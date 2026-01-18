Основатель Megaupload задался вопросом о том, кто управляет Евросоюзом

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, намекнул на то, что Евросоюзом на самом деле могут управлять США, сообщает РИА Новости .

Дотком написал в соцсети X, что все свое оружие европейские страны передали Украине. Теперь они вынуждены закупать его у Вашингтона, «чтобы защитить Гренландию от США».

Также предприниматель указал на зависимость ЕС от поставок американских энергоресурсов.

«ЕС покупает энергию у США после того, как они взорвали „Северный поток“. ЕС также платит США пошлины. Кто руководит ЕС?» — задался вопросом Основатель Megaupload.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о планах заполучить Гренландию, которая является автономной территорией в составе Дании. На этом фоне европейские страны выразили готовность направить чуть более 30 своих военных на остров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.