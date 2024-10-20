Организация сопротивления «Русский Херсон» помогла ВС РФ уничтожить бойцов ВСУ

Участники организации сопротивления «Русский Херсон» помогают российским военным освобождать регион от представителей ВСУ, передавая координаты для ликвидации, в том числе пунктов управления беспилотниками, скопления живой силы и геопозиции военной техники, сообщается в Telegram-канале организации .

На сегодняшний день «Русский Херсон» помог военнослужащим ликвидировать 39 пунктов управления дронами ВСУ, пункт дислокации противника, склад с боеприпасами, 4 гаубицы Д-20, 24 военных автомобиля, три лодки, станцию РЭБ, миномет «2Б11», три промышленных генератора и 194 бойца ВСУ.

Организация сопротивления сообщила, что в ближайшее время раскроет личные данные пособников киевского режима. Участники движения заявили, что приложат все усилия, чтобы виновные в казнях и гибели мирных жителей понесли заслуженное наказание.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные спасли украинку, которую бросили сослуживцы на поле боя.