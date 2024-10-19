Сальдо: российские бойцы спасли брошенную в Херсонской области украинку

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские военные спасли украинскую женщину-военнослужащую, которые бросили ее сослуживцы на поле боя под Херсоном, пишет РИА Новости .

По его словам, украинку включили в список обмена. Женщину спасли в конце декабря прошлого года Она прошла курс лечения в российском военном госпитале.

Сальдо добавил, что женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что ВС РФ полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра. По его словам, киевский режим несколько снизил активность на херсонском направлении.