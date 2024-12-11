Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что либеральный мировой порядок закончился. По его словам, впереди мир ждут радикальные перемены, пишет РИА Новости .

Он отметил, что победить во время перемен могут страны, которые используют свои силы на максимум.

При этом, как считает Орбан, те, кто подчиняется, а также кто не может показать свои собственные ценности и не способен «обнаружить силу, присущую национальному характеру», потеряют свою ценность.

Ранее Орбан заявил, что до инаугурации избранный президент США Дональд Трамп не может вести переговоры по ситуации на Украине.