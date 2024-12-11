Орбан заявил, что либеральный мировой порядок закончился
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что либеральный мировой порядок закончился. По его словам, впереди мир ждут радикальные перемены, пишет РИА Новости.
Он отметил, что победить во время перемен могут страны, которые используют свои силы на максимум.
При этом, как считает Орбан, те, кто подчиняется, а также кто не может показать свои собственные ценности и не способен «обнаружить силу, присущую национальному характеру», потеряют свою ценность.
Ранее Орбан заявил, что до инаугурации избранный президент США Дональд Трамп не может вести переговоры по ситуации на Украине.