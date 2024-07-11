Орбан встретится с Трампом во Флориде после завершения саммита НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан проведет встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде 11 июля, сообщает РИА Новости.

Трамп и Орбан встретятся после окончания саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом рассказали в агентстве Bloomberg.

Ранее Виктор Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, он поблагодарил российского лидера за прием.

Орбан в ходе с встречи с Путиным отметил, что сейчас для России наступили непростые времена. Премьер-министр Венгрии поблагодарил главу государства за то, что даже в таких тяжелых условиях он сумел его принять.