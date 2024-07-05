Орбан поблагодарил Путина за прием в России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, он поблагодарил российского лидера за прием, сообщает ТАСС .

Орбан в ходе с встречи с Путиным отметил, что сейчас для РФ наступили непростые времена. Премьер-министр Венгрии поблагодарил президента России за то, что даже в таких тяжелых условиях он сумел его принять.

Ранее стало известно, что Орбан и Путин будут обсуждать ситуацию с решением вопроса по Украине.

В переговорах также примут участие помощники президента РФ Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Решение Орбана поехать в Москву было принято без согласования с Украиной, сообщил украинский МИД. Киев венгерский премьер посетил ранее на этой неделе.