Орбан: украинский кризис давно бы закончился, если бы не действия Евросоюза

Украинский конфликт закончился бы давно, если бы страны Евросоюза не мешали процессу его завершения. Брюссель препятствует миротворческой миссии, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА Новости .

По мнению Орбана, если бы Дональд Трамп стал президентом США ранее, то боевые действия между Россией и Украиной не начались бы.

Венгерский премьер считает: если бы страны ЕС не мешали миротворческой миссии, то уже наступил бы мир.

Ранее Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она должна была пройти в венгерском Будапеште. Трамп считает, что во время переговоров не удалось бы добиться нужной цели.

