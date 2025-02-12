Орбан: санкции в энергосфере против РФ нужно отменить как можно скорее

Введенные против России санкции в области энергетики следует отменить в кратчайшие сроки и в максимально большом объеме, чтобы от этого перестала страдать Европа. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости .

«Если закончится <…> (конфликт — ред.), то закончатся терзающие Европу (антироссийские — ред.) санкции. Точка зрения Венгрии такова: санкции надо как можно скорее и в как можно более полном объеме отменить», — заявил Орбан.

По словам премьер-министра, экономическая ситуация улучшится и инфляционный период завершится, если удастся достичь поставленных целей. В европейских дебатах лишь несколько государств разделяет позицию Венгрии, в то время как ведущие державы и большинство стран придерживаются противоположной точки зрения и не рассматривают альтернативные предложения относительно санкций.

Каждые полгода Евросоюз пересматривает ограничительные меры в отношении России, которые уже включают 15 санкционных пакетов. Последний раз санкции продлили вскоре после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

На прошедшем заседании министров иностранных дел ЕС Венгрия одержала дипломатическую победу. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил об успешном исключении нескольких важных фигур и организаций из последнего санкционного пакета. В список не вошли патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представитель России при ООН Василий Небензя, а также ОКР и два футбольных клуба. По мнению венгерского министра, санкции против религиозных лидеров могли бы окончательно перечеркнуть шансы на мирное урегулирование конфликта.