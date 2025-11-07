Орбан: Россия и США близки к встрече Путина и Трампа в Будапеште

Орбан: для переговоров по Украине осталось решить лишь один-два вопроса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность в скором проведении саммита президентов России и США в Будапеште, сообщает ТАСС .

Глава правительства, находясь на борту самолета по пути в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом, сообщил венгерским журналистам: «В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит».

Орбан подчеркнул, что успешное проведение переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом способно привести к прекращению огня и установлению мира на Украине.

О возможной встрече в будапештской столице стало известно после телефонного разговора лидеров России и США 16 октября, однако позже саммит был отложен из-за несогласованности позиций сторон. Москва и Вашингтон подтверждают готовность к диалогу при наличии подходящих условий для достижения конкретных результатов.