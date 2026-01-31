Орбан рассказал о планах Венгрии по отправке солдат и вооружения на Украину

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети Х написал, что не даст возложить бремя поддержки правительства Украины на граждан своей страны. Будапешт не собирается принимать участие в спонсировании Киева, сообщает RT .

Орбан добавил, что Украина хочет кредитов и крупных взносов. Это может загнать в долги детей и внуков венгров. Страна не собирается «играть в эту игру».

По словам Орбана, в ЕС и на Украине мечтают о том, чтобы в Венгрии появилась власть, которая согласилась бы на их требования.

Член Национального собрания Венгрии Золтан Ковач ранее заявил, что страна не станет финансировать конфликт на Украине. Он отметил, что нужно дать понять Брюсселю — Будапешт не будет платить за конфликт между Киевом и Москвой.

