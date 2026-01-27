Ковач: Венгрия не собирается финансировать украинский конфликт

Венгрия не будет финансировать украинский конфликтю Об этом заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, сообщает RT.

«Давайте дадим понять Брюсселю: мы не будем платить! Мы не будем платить за российско-украинский конфликт», — отметил он.

Также политик добавил, что Венгрия не будет платить за поддержание функционирования Украины в течение следующих 10 лет, а также не хочет оплачивать повышенные счета за коммунальные услуги из-за этого.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал резкий ответ на высказывания Владимира Зеленского, прозвучавшие на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В своем видеообращении, опубликованном в социальной сети X, Орбан заявил, что «достоинство Венгрии не подлежит обсуждению», и украинскому лидеру стоило бы об этом помнить.

