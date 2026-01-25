Орбан осудил слова Зеленского о «подзатыльниках» каждому «Виктору»

В своём видеообращении, опубликованном в социальной сети X, Орбан заявил, что «достоинство Венгрии не подлежит обсуждению», и украинскому лидеру стоило бы об этом помнить.

«Существует специфическая украинская форма угроз, с которой я сейчас столкнулся, которая смешана с оскорблениями... Я хорошо переношу оскорбления, я могу с ними справиться. Правда, нужно отвечать, когда оскорбление попирает и честь Венгрии», — сказал венгерский премьер.

Поводом для реакции Орбана стало выступление Зеленского в Давосе, где тот заявил: «Каждый Виктор, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник». Это прозрачное указание на Виктора Орбана, известного своей особой позицией по Украине, было воспринято в Будапеште как личное оскорбление и неуважение к стране. Орбан отметил, что Зеленский является пятым президентом Украины, имена предшественников которого «уже никто не вспомнит», и добавил, что не видит возможности для взаимопонимания с украинским лидером, назвав его «человеком в отчаянном положении».

