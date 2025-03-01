Орбан призвал ЕС к началу прямых переговоров с РФ о прекращении огня на Украине

Странам Евросоюза пора начинать прямой диалог с Россией по поводу прекращения огня на Украине. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости .

Премьер-министр Венгрии направил послание руководителю Евросовета Антониу Коште, в котором выступил за непосредственный диалог между Евросоюзом и Москвой по вопросу остановки военных действий на украинской территории.

В документе, представленном в выходные, глава венгерского правительства также выразил несогласие с попытками европейского сообщества найти единую позицию по украинскому вопросу.

Ранее за максимально скорое прекращение огня на территории Украины выступил президент США Дональд Трамп. На личной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским он заявил, что хочет добиться остановки боевых действий ради сохранения жизней.

Однако Зеленский не поддержал Трампа, возразив, что Украина никогда на это не согласится. Украинский президент уверен, что остановка огня «не поможет». После этого между Зеленским и Трампом возникла ссора, итогом которой стало выставление главы Украины из Белого дома и отказ подписывать сделку по полезным ископаемым.