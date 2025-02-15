Орбан определил срок окончания конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии отвел полгода на завершение украинского конфликта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил журналисту Такеру Карлсону, что на завершение украинского конфликта потребуется до полугода, пишет газета «Известия».
«Да. Определенно. Даже раньше. Я так думаю», — сказал политик, отвечая на на вопрос американского журналиста во время интервью.
Орбан добавил, что прекращение США военной помощи Киеву перевернет ситуацию на Украине.
Ранее Владимир Зеленский на встрече в Мюнхене отказался подписывать соглашение с Вашингтоном о разработке месторождений редкоземельных металлов на Украине. Сам Зеленский на публике появился в странном состоянии.