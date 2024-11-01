Орбан объяснил «воспаление легких» ЕС антироссийскими санкциями

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономика Европейского союза больна «воспалением легких». Недуг, по словам политика, во многом вызван последствием антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Орбана телеканалу Servus TV.

Венгерский премьер отметил, что в европейской экономике наблюдаются «серьезные проблемы, неурядицы». В большинстве своем они вызваны подорожанием энергоносителей из-за санкций против России.

По мнению Орбана, упадок экономики отчетливо фиксируется в Германии, Австрии и других государства Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что первые лица Евросоюза устроили заговор против правительства его республики. По словам Орбана, главные заговорщики — двое немцев — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.