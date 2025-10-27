Орбан назвал огромной ошибкой отказ ЕС от переговоров с Россией

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что из-за возобновления американо-российских переговоров украинский кризис предстоит разрешить именно США, а Евросоюз совершает огромную ошибку, отказываясь от переговоров с Москвой, об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

«Этого можно достичь только с привлечением внешних сил. Кто-то должен договориться с русскими о мире. Это могут быть Соединенные Штаты, а может быть и Европа. Но Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой», — заявил Орбан.

Орбан считает, что, поскольку США восстановили взаимодействие с Россией, именно им предстоит «определить будущее Украины и ее экономические перспективы». Он также заявил, что после завершения конфликта Украина должна остаться независимой и суверенной, но не должна быть принята в ЕС.

Кроме того, Орбан подчеркнул право каждой европейской страны самостоятельно выбирать пути и источники энергоснабжения, что означает несогласие Венгрии с планом ЕС по отказу от российских энергоресурсов. В противном случае, предупредил премьер-министр, экономика европейских стран, включая Венгрию, «потерпит крах, а домохозяйства будут разорены».

Ранее Орбан заявлял, что если бы не действия Евросоюза, украинский кризис давно бы завершился. По его мнению, именно Брюссель мешает миротворческой миссии.

