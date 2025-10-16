Орбан: мир на Украине не удается установить из-за ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине не удается установить из-за лидеров стран ЕС, которые подстрекают президента Украина Владимира Зеленского продолжать военные действия, сообщает RT.
Он отметил, что если бы не этот фактор, то президент США Дональд Трамп «давно бы заключил мир».
«Так что если бы европейцы не пошли против политики Трампа, а мы, европейцы, были бы в одной лодке с американцами, то был бы мир», — отметил он.
По его словам, европейские лидеры хотят продолжать войну: у них есть четкая военная позиция и стратегия, и они работают над тем, чтобы перетянуть американского президента с позиции мира на сторону продолжения войны.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе саммита РФ и США на Аляске стороны изложили свою позицию касательно урегулирования украинского кризиса. Министр подчеркнул, что аляскинский процесс еще не завершен, Москва ждет ответ на его предложение.
