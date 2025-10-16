Орбан: мир на Украине не удается установить из-за ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине не удается установить из-за лидеров стран ЕС, которые подстрекают президента Украина Владимира Зеленского продолжать военные действия, сообщает RT .

Он отметил, что если бы не этот фактор, то президент США Дональд Трамп «давно бы заключил мир».

«Так что если бы европейцы не пошли против политики Трампа, а мы, европейцы, были бы в одной лодке с американцами, то был бы мир», — отметил он.

По его словам, европейские лидеры хотят продолжать войну: у них есть четкая военная позиция и стратегия, и они работают над тем, чтобы перетянуть американского президента с позиции мира на сторону продолжения войны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе саммита РФ и США на Аляске стороны изложили свою позицию касательно урегулирования украинского кризиса. Министр подчеркнул, что аляскинский процесс еще не завершен, Москва ждет ответ на его предложение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.