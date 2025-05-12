Опубликованы подробности нового пакета санкций ЕС против России

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ЕС может ввести ограничения против 149 судов в новом пакете санкций против РФ

Евросоюз уже начал согласовывать 17-й пакет санкций против России. Журналисты EUobserver раскрыли детали возможных ограничений, которые могут затронуть 149 судов, пишет РИА Новости .

Сообщается, что под новые ограничения Евросоюза могут попасть 149 судов, связанных с Россией. 25 из этих судов в настоящее время находятся в Балтийском и Северном морях.

О каких именно кораблях идет речь, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится принять новый пакет антироссийских санкций 20 мая. В этот день состоится встреча глав МИД стран объединения.