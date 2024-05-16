Опубликовано видео зачистки ВС РФ территорий в Волчанске

Момент сдачи в плен трех солдат ВСУ в Волчанске попал на видео

Российские военнослужащие в ходе поставленной боевой задачи внезапно для Украины вошли в Волчанск и начали зачистку территорий, после чего трое солдат ВСУ сдались в плен, пишет Telegram-канал Mash .

Часть военнослужащих Украины успели сбежать, но некоторые остались в помещениях складов. Российские бойцы запечатлели на видео, как трое мужчин сдаются в плен, тем самым спасая собственные жизни.

Один из российских солдат уточнил, есть ли кто живой за закрытой дверью. Услышав ответ, он вежливо попросил всех сложить оружие и по одному выползти в соседнее помещение. Украинские бойцы подчинились и добровольно сдались в плен.

Также SHOT опубликовал кадры уезжающих из города на американской «Хамви» украинских бойцов, которые съехали с дороги и перевернулись на транспортном средстве.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что один из сдавшихся в плен украинских боевиков рассказал о плачевном состоянии ВСУ. По словам плененного, ряды армии пополняются только благодаря простым гражданам, которые на самом деле не хотят ни воевать, ни умирать.