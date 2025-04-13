Опрос показал, что большая часть швейцарцев против вступления в НАТО

Портал 20 Minuten и медиагруппа Tamedia инициировали опрос среди жителей Швейцарии, которых спрашивали, в том числе, хотят ли они, чтобы страна вступила в НАТО или нет. Больше половины респондентов высказались против вступления в альянс, сообщает ТАСС .

В опросе участвовали около 35 тысяч жителей Швейцарии. Организаторы опроса с 31 марта по 1 апреля интересовались у людей, хотели бы они, чтобы страна стала частью НАТО или нет. Больше половины — 56% респондентов — высказались против, но 71% опрошенных заявил, что поддержали бы более тесное сотрудничество с альянсом.

Положительно за вступление Швейцарии в НАТО проголосовали 37% голосовавших. И только 7% респондентов так и не смогли решить, какая позиция для них в данном вопросе ближе.

В настоящее время Швейцария имеет нейтральный статус, но с 1997 года все равно участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира».

Эта программа направлена на развитие двустороннего военного сотрудничества, обмен информацией и опытом.