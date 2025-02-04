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Оппозиция Молдавии потребовала от властей аннулировать санкции против России

Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) хочет, чтобы власти страны аннулировали санкции против РФ и наладили отношения с Москвой, сообщает РИА Новости .

Председатель партии, экс-президент республики Игорь Додон потребовал восстановить прямое авиасообщение с Россией. Он также хочет, чтобы между странами возобновились денежные переводы.

Кроме того, он предложил начать переговоры для получения более дешевых энергоресурсов и открытия рынка сбыта.

Сейчас молдавские кредитные организации не работают с российскими банками. Денежные переводы в Россию для жителей республики также недоступны. Это произошло вследствие того, что страна поддержала 80% западных санкций против РФ. Большинство из ограничений затронули экономический сектор.

Оппозиция Молдавии неоднократно критиковала политическую позицию нынешних властей страны. Она указывала на ухудшение экономической ситуации, рост тарифов и т. д.

Ранее МИД РФ вызвал посла Молдавии и выразил ему протест. Это связано с заявлением одной из молдавских политических партий.