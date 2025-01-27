МИД РФ вызвал посла Молдавии и выразил ему протест

Посол Республики Молдова в России Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ из-за заявлений одной из молдавских политических партий, сообщает пресс-служба отечественного ведомства в Telegram-канале .

Высказывание содержало «безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства», заявили в МИД РФ. В связи с данным заявлением главе молдавской дипмиссии был выражен протест.

Российское ведомство потребовало от молдавских властей публично опровергнуть заявление политической партии. Кроме того, послу Молдавии был заявлен протест из-за публикации республикой конфиденциальной ноты посольства России в Кишиневе.

Как отметили в МИД РФ, она была направлена в ответ на ноту МИД Молдавии из-за поставок газа. В российском ведомстве назвали этот случай недружественным шагом, который может подорвать дипломатические отношения с республикой.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Молдавии грозит печальное будущее. Он считает, что это связано с агрессивной антироссийской политикой Кишинева.