«Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование», — отметил он.

Также Патрушев подчеркнул, что современная Молдавия и Прибалтика стремительно втягиваются в экономические и политические кризисы, безоговорочно исполняя даже самые нелепые требования Брюсселя.

Помощник президента привел особенно яркий пример — энергетический кризис в Молдавии и Приднестровье, спровоцированный действиями Кишинева. По его мнению, эти регионы следуют по уже проторенному Украиной пути, который ведет к разрушению.