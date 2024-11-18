Оппозиция Абхазии согласилась на то, чтобы страной управлял вице-президент

Член абхазской оппозиции Леван Микаа рассказал, что оппозиция дала согласие на условия власти — до проведения выборов главы государства им будет управлять вице-президент Бадра Гумба. Об этом сообщает РИА Новости .

«Мы идем на компромисс и соглашаемся на условие власти назначить и. о. президента Бадру Гумбу, который сегодня занимает должность вице-президента», — сказал Микаа.

Он подчеркнул, что не все одобряют данное решение. Но оппозиция готова на это пойти, чтобы снять политическое напряжение в стране.

До этого оппозиция отвергала Гумбу в качестве временного главы государства до выборов. Голосование должно было пройти весной 2025 года.

Ранее возмущенные граждане потребовали отставки президента Абхазии Аслана Бжания. Они пригрозили, что при невыполнении этого требования создадут временное правительство в стране.

Протесты в Абхазии начались 15 ноября из-за ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Оппозиционеры отметили, что протестуют не против Москвы, а против политики действующей власти в своей стране.