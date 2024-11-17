Протестующие Абхазии поставили Бжания перед фактом, когда создадут правительство

В Абхазии возмущенные граждане требуют отставки президента Аслана Бжания и грозят, что если тот не оставит свою должность, они создадут временное правительство в стране, сообщает РБК .

«Если до вечера президент не подаст в отставку, мы из числа координационного совета организуем временное правительство, созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления», — озвучил условие протестующих представитель оппозиции Темур Гулиа.

Бжания уже заявлял, что готов сложить полномочия, если оппозиционеры покинут захваченные здания республиканского правительства. При этом он отмечал, что все равно будет участвовать в преждевременных выборах на пост президента.

Протесты в Абхазии начались 15 ноября из-за ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиционеры подчеркивают, что протестуют не против Москвы, а против политики действующей власти в своей стране.