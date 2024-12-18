«Опять уши Макрона торчат»: президент Азербайджана о беспорядках в Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что к массовым антиправительственным протестам в Грузии причастен президент Франции Эммануэль Макрон. Он также обратил внимание, что в Грузии работают тысячи неправительственных организаций, которые спонсируются западными деятелями, сообщает РИА Новости .

«Мне кажется, определенное время было упущено в Грузии. <…> Но хорошо, что сейчас ситуация уже идет в сторону стабильности. Но и опять, вот видите, уши Макрона торчат. Но вот не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть», — высказался азербайджанский лидер в интервью ВГТРК и РИА Новости.

Алиев также отметил, что в Азербайджане, к примеру, нет ни одного медиаресурса, который бы финансировался иностранным источником «хотя бы на 1%». Политик считает, что Баку не финансирует заграничные медиа, поэтому и другим странам незачем спонсировать азербайджанские ресурсы.

Тем временем Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан хочет покупать оружие у России.